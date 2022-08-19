ЗАМАНА - Более 30 детских садов отремонтируют в Дагестане в рамках нового регионального проекта

Более 30 детских садов отремонтируют в Дагестане в рамках нового регионального проекта

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19 августа, 2022. Пятница 15:14
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Более 30 детских садов отремонтируют в Дагестане в рамках нового регионального проекта

Региональный проект по капремонту детсадов начался в Дагестане в апреле нынешнего года. Проект инициирован Минэкономики региона.

Более 30 детских садов отремонтируют в Дагестане в рамках нового регионального проекта
Общество

Задача проекта – улучшение технического состояния детских садов региона. В этом году на его реализацию предусмотрено 300 млн рублей. Программа предполагает также софинансирование из местных бюджетов – не менее 5 процентов от размера субсидии из регионального бюджета.

Для участия в проекте в Минэкономразвития региона пришло 135 заявок от 42 муниципалитетов Дагестана. В конкурсный отбор прошли 119 из них. Проекты оценивались по балльной системе, в соответствии с установленными требованиями.

Алгоритм проведения конкурсного отбора проекта утвержден указом Правительства региона от 8 апреля нынешнего года № 81 «О реализации на территории Дагестана проектов инициатив муниципальных образований региона, направленных на осуществление капитального ремонта дошкольных образовательных организаций».

По результатам собрания жюри победителями конкурсного отбора программы стали 32 детсада в 23 муниципальных районах и городских округах субъекта.

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