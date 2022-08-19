ЗАМАНА - «РГУТиС» займется подготовкой кадров в области туризма для Дагестана

«РГУТиС» займется подготовкой кадров в области туризма для Дагестана

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19 августа, 2022. Пятница 14:15
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«РГУТиС» займется подготовкой кадров в области туризма для Дагестана
Заместитель премьер-министра РД Муслим Телякавов вчера, 18 августа, встретился с ректором Российского государственного университета сервиса и туризма Александром Федулиным.
«РГУТиС» займется подготовкой кадров в области туризма для Дагестана
Общество

На встрече стороны обсудили создание в регионе кадрового потенциала в области туризма и гостеприимства, а также обеспечение сферы квалифицированными специалистами.

Ректор РГУТИС Федулин проинформировал о лицензировании программ среднего профессионального образования туристского профиля в структуре филиала «РГУТиС» в Махачкале. Как он заметил, это позволит обеспечить организации туристской инфраструктуры Дагестана экспертами среднего звена и обслуживающим персоналом.

Также в рамках встречи были обсуждены возможности целевого обучения сотрудников туристской сферы Дагестана для повышения качества оказания услуг в республике.

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