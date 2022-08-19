На встрече стороны обсудили создание в регионе кадрового потенциала в области туризма и гостеприимства, а также обеспечение сферы квалифицированными специалистами.

Ректор РГУТИС Федулин проинформировал о лицензировании программ среднего профессионального образования туристского профиля в структуре филиала «РГУТиС» в Махачкале. Как он заметил, это позволит обеспечить организации туристской инфраструктуры Дагестана экспертами среднего звена и обслуживающим персоналом.

Также в рамках встречи были обсуждены возможности целевого обучения сотрудников туристской сферы Дагестана для повышения качества оказания услуг в республике.