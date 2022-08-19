ЗАМАНА - Глава Минобрнауки рассказал о дополнительном образовании школьников республики

Глава Минобрнауки рассказал о дополнительном образовании школьников республики

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19 августа, 2022. Пятница 11:12
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Глава Минобрнауки рассказал о дополнительном образовании школьников республики

Руководитель Минобрнауки региона Яхья Бучаев в ходе пресс-конференции с представителями региональных СМИ сообщил о дополнительном образовании для школьников.

Глава Минобрнауки рассказал о дополнительном образовании школьников республики
Общество

«Мы собираемся ввести изменения в государственную программу развития образования Дагестана в плане включения мероприятий по субсидированию организаций дополнительного образования детей», – заявил Яхья Бучаев.

Изменения вводятся, дабы частные и государственные учреждения, которые занимаются дополнительным образованием, могли получать средства государственной субсидии.

Кроме того, он проинформировал, что со стороны ведомства будет оказана поддержка в этом вопросе. Также он назвал самое популярное частное образовательное учреждение дополнительного образования ЦДОШ «Надежда» и рассказал о том, что два студента из республики, выпускники «Надежды», получили золотые медали на международно-студенческой математической олимпиаде.

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