Глава Минобрнауки рассказал о дополнительном образовании школьников республики

Руководитель Минобрнауки региона Яхья Бучаев в ходе пресс-конференции с представителями региональных СМИ сообщил о дополнительном образовании для школьников.

«Мы собираемся ввести изменения в государственную программу развития образования Дагестана в плане включения мероприятий по субсидированию организаций дополнительного образования детей», – заявил Яхья Бучаев.

Изменения вводятся, дабы частные и государственные учреждения, которые занимаются дополнительным образованием, могли получать средства государственной субсидии.

Кроме того, он проинформировал, что со стороны ведомства будет оказана поддержка в этом вопросе. Также он назвал самое популярное частное образовательное учреждение дополнительного образования ЦДОШ «Надежда» и рассказал о том, что два студента из республики, выпускники «Надежды», получили золотые медали на международно-студенческой математической олимпиаде.