ЗАМАНА - Подрядчики увеличат число рабочих в ремонтируемых махачкалинских школах из «группы риска»

Подрядчики увеличат число рабочих в ремонтируемых махачкалинских школах из «группы риска»

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19 августа, 2022. Пятница 08:16
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Подрядчики увеличат число рабочих в ремонтируемых махачкалинских школах из «группы риска»

Премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 18 августа, с выездом на объекты ознакомился с ходом капитального ремонта школ в Махачкале.

Подрядчики увеличат число рабочих в ремонтируемых махачкалинских школах из «группы риска»
Общество

Стоит заметить, что в первой половине дня глава кабмина провел собрание на тему реализации программы капремонта школ, в ходе которого руководитель Махачкалы Салман Дадаев сообщил, что в зоне особого риска пребывают несколько учреждений. Сроки завершения работ будут изменены. Премьер принял решение с выездом на место осмотреть объекты и выработать решения с тем, чтобы образовательный процесс не был нарушен и 1 сентября дети могли начать учебу. Подробнее материал можно прочитать тут.

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