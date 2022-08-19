Подрядчики увеличат число рабочих в ремонтируемых махачкалинских школах из «группы риска»

Стоит заметить, что в первой половине дня глава кабмина провел собрание на тему реализации программы капремонта школ, в ходе которого руководитель Махачкалы Салман Дадаев сообщил, что в зоне особого риска пребывают несколько учреждений. Сроки завершения работ будут изменены. Премьер принял решение с выездом на место осмотреть объекты и выработать решения с тем, чтобы образовательный процесс не был нарушен и 1 сентября дети могли начать учебу. Подробнее материал можно прочитать тут.