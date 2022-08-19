Махачкалинцу предъявили обвинение в убийстве знакомого

Как заявляют, 5 августа текущего года в поселке Ленинкент Кировского района Махачкалы между 42-летним мужчиной и обвиняемым случилась ссора, в ходе которой последний с целью умышленного причинения смерти сделал из охотничьего ружья 5 выстрелов в мужчину. От причиненных огнестрельных ран потерпевший умер на месте.

Ранее по ходатайству следствия обвиняемому была избрана мера наказания в виде заключения под стражу.

На данный момент осуществляются следственные действия, которые направлены на закрепление доказательственной базы.