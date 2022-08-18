По сведениям ведомства, в энергосистеме республики 16 августа зарегистрирован новый максимальный уровень использования электрической мощности, составивший 1 097 МВт, что на 4 процента выше летнего рекорда 2021. Уточняют, что на рост показателя влияние оказал рост потребления мощности на вентиляцию и кондиционирование, а также туристический сезон.
Дагестан вновь бьет рекорды потребления электроэнергии
- Автор Дарья
- 18 августа, 2022. Четверг 17:25
Потребление электроэнергии в Дагестане бьет рекорды из-за жаркой погоды, информирует Минэнерго региона.
Последнее от Дарья
- Дагестанский спортсмен Джабраил Гаджиев принес Азербайджану «золото» Первенства мира
- Пенсионный фонд Дагестана будет принимать граждан 5 рабочих дней
- В школах Дагестана завершается капремонт
- В школах Дагестана завершается капремонт
- Житель Махачкалы вернул экс-супруге ее украшения под контролем судпристава