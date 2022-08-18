Дагестан вновь бьет рекорды потребления электроэнергии

По сведениям ведомства, в энергосистеме республики 16 августа зарегистрирован новый максимальный уровень использования электрической мощности, составивший 1 097 МВт, что на 4 процента выше летнего рекорда 2021. Уточняют, что на рост показателя влияние оказал рост потребления мощности на вентиляцию и кондиционирование, а также туристический сезон.