ЗАМАНА - Дагестан вновь бьет рекорды потребления электроэнергии

Дагестан вновь бьет рекорды потребления электроэнергии

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18 августа, 2022. Четверг 17:25
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Дагестан вновь бьет рекорды потребления электроэнергии

Потребление электроэнергии в Дагестане бьет рекорды из-за жаркой погоды, информирует Минэнерго региона. 

Дагестан вновь бьет рекорды потребления электроэнергии
Общество

По сведениям ведомства, в энергосистеме республики 16 августа зарегистрирован новый максимальный уровень использования электрической мощности, составивший 1 097 МВт, что на 4 процента выше летнего рекорда 2021. Уточняют, что на рост показателя влияние оказал рост потребления мощности на вентиляцию и кондиционирование, а также туристический сезон.

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