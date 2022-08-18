ЗАМАНА - Пенсионный фонд Дагестана будет принимать граждан 5 рабочих дней

Пенсионный фонд Дагестана будет принимать граждан 5 рабочих дней

Автор
18 августа, 2022. Четверг 16:19
|||
Пенсионный фонд Дагестана будет принимать граждан 5 рабочих дней

51 клиентская служба Пенсионного фонда в Дагестане будет принимать россиян 5 рабочих дней вместо трех с 22 августа нынешнего года, информирует пресс-служба ведомства.

Пенсионный фонд Дагестана будет принимать граждан 5 рабочих дней
Общество

Как заявляют в ПФД, эта мера нацелена на создание единого подхода к клиентскому обслуживанию и расширения государственных услуг и способов соцзащиты населения в условиях формирования в стране Фонда пенсионного и социального страхования, который появится 1 января 2023 года путем объединения ПФР и ФСС.

Прочитано 10 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top