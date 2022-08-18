Пенсионный фонд Дагестана будет принимать граждан 5 рабочих дней

51 клиентская служба Пенсионного фонда в Дагестане будет принимать россиян 5 рабочих дней вместо трех с 22 августа нынешнего года, информирует пресс-служба ведомства.

Как заявляют в ПФД, эта мера нацелена на создание единого подхода к клиентскому обслуживанию и расширения государственных услуг и способов соцзащиты населения в условиях формирования в стране Фонда пенсионного и социального страхования, который появится 1 января 2023 года путем объединения ПФР и ФСС.