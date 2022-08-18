Ход проведения капремонта в школах Дагестана обсудили сегодня, 18 августа, на собрании под руководством главы кабмина региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Ход проведения капремонта в школах Дагестана обсудили сегодня, 18 августа, на собрании под руководством главы кабмина региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Стоит напомнить, что ремонт в 210 зданиях 191 школы осуществляется в рамках проекта «Модернизация школьных систем образования Республики Дагестан». На эти задачи направлено 3 млрд рублей, на 1,4 млрд рублей приобретено современное оборудование и ученическая мебель для укомплектования этих школ.

Как заявил Абдулмуслим Абдулмуслимов, на данный момент до муниципалитетов доведены предельные объемы финансирования в сумме 2 млрд 644 млн рублей, это 93,2% от общих лимитов программы капремонта.

Как заметил премьер, в 12 школах ремонтные работы проходят медленно и готовность объектов составляет ниже 75 процентов, что грозит срывом начала учебного года в этих учебных заведениях. Озвученные образовательные учреждения находятся в Акушинском, Ахтынском, Левашинском, Цумадинском, Шамильском районах и в Махачкале. Подробнее материал можно прочитать тут.