ЗАМАНА - Житель Махачкалы вернул экс-супруге ее украшения под контролем судпристава

Житель Махачкалы вернул экс-супруге ее украшения под контролем судпристава

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18 августа, 2022. Четверг 15:10
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Житель Махачкалы вернул экс-супруге ее украшения под контролем судпристава

В Махачкале под контролем судебных приставов мужчина вернул экс-супруге принадлежащие ей ювелирные украшения, информирует пресс-служба УФССП региона.

Житель Махачкалы вернул экс-супруге ее украшения под контролем судпристава
Общество

Так, в отделение судебных приставов по Советскому району Махачкалы прибыл исполнительный лист, который был выдан Советским районным судом города, об обязании россиянина С. вернуть бывшей жене ювелирные украшения. Набор, который гражданин С. должен был передать владелице, состоял из 6 изделий.

После открытия исполнительного производства должника ознакомили с материалами исполнительного производства и обозначили срок для добровольного исполнения судебного решения. Кроме того, гражданина С. предупредили, что в случае неисполнения требований исполнительного документа в отношении его используют меры принудительного исполнения.

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