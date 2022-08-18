ЗАМАНА - Участники из Дагестана в числе победителей игры «Что? Где? Когда?»

Участники из Дагестана в числе победителей игры «Что? Где? Когда?»

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18 августа, 2022. Четверг 14:49
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Участники из Дагестана в числе победителей игры «Что? Где? Когда?»

Вчера, 17 августа, в столице РСО-Алания, городе Владикавказе, прошел межрегиональный «Летний кубок-2022» по игре «Что? Где? Когда?». Учредителем и организатором мероприятия по доброй традиции стал старейший на Северном Кавказе Интеллектуальный клуб «Альбус».

Участники из Дагестана в числе победителей игры «Что? Где? Когда?»
Общество

В общем в турнире участвовали 24 команды молодежных общественных объединений, органов госвласти и бизнеса. Дагестан при поддержке Минмолодежи республики представили 3 команды клуба интеллектуальных игр «Идальго»: «Умный Пон» (Махачкала), «Хас-Фактор» (Хасавюрт), «Тобот Палиндрома» (Махачкала). По итогам мероприятия Кубки Победителя и Бронзового призера выиграли дагестанские команды.

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