В общем в турнире участвовали 24 команды молодежных общественных объединений, органов госвласти и бизнеса. Дагестан при поддержке Минмолодежи республики представили 3 команды клуба интеллектуальных игр «Идальго»: «Умный Пон» (Махачкала), «Хас-Фактор» (Хасавюрт), «Тобот Палиндрома» (Махачкала). По итогам мероприятия Кубки Победителя и Бронзового призера выиграли дагестанские команды.
Участники из Дагестана в числе победителей игры «Что? Где? Когда?»
- Автор Дарья
- 18 августа, 2022. Четверг 14:49
Вчера, 17 августа, в столице РСО-Алания, городе Владикавказе, прошел межрегиональный «Летний кубок-2022» по игре «Что? Где? Когда?». Учредителем и организатором мероприятия по доброй традиции стал старейший на Северном Кавказе Интеллектуальный клуб «Альбус».
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