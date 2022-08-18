Участники из Дагестана в числе победителей игры «Что? Где? Когда?»

Автор Дарья |||

Вчера, 17 августа, в столице РСО-Алания, городе Владикавказе, прошел межрегиональный «Летний кубок-2022» по игре «Что? Где? Когда?». Учредителем и организатором мероприятия по доброй традиции стал старейший на Северном Кавказе Интеллектуальный клуб «Альбус».