С. Ниналалов: «Учителя достойны стать настоящими звёздами»

Позже, уже в 80-е годы я учился в Дагестанском политехническом институте. Математику нам преподавал Гаджияв Гаджимагомедович Гаджиев. Он подходил к чистой доске, начинал лекцию словом «лемма» или «теорема» и выстраивал одну из тем дифференциального исчисления. Для меня всегда это было рождением чуда. Точно таким же чудом были лекции профессора Аливерди Алахвереновича Абдурахманова на физическом факультете ДГУ, где я учился параллельно. Практически каждую лекцию по квантовой механике он начинал с уравнения Шрёдингера, и от него уводил внимательных слушателей в самые глубины теории.



Сегодня в Дагестане есть прекрасные молодые учителя. Примеров можно привести множество, я назову двоих. Марина Джабраиловна Гаджиева, победитель регионального этапа конкурса «Учитель года» в 2017 году. Сегодня она успевает работать и в Управлении образования Махачкалы, и преподавать литературу в школе, и вести литературный клуб для желающих учиться писать детей «Зеленая карета». Ильдар Мурадович Хусаинов, преподаватель географии, «Учитель 2019 года» в Дагестане. Он незаметно для самих учеников вместе с ними совершает путь, восхождение от незнания к знанию. Они оба, да и не только они, могут представить свои школы, свою республику, свои предметы на любом уровне, на любом канале телевидения.



Наша республика, к большому сожалению, по уровню общего образования находится на одном из последних мест среди 85 регионов России. У нас в Дагестане вчетверо меньше стобалльников на одну тысячу выпускников школ, чем в среднем по России. И у нас в Дагестане самое популярное направление для абитуриентов – юридическое. С одной стороны, как шутит наш кубачинский поэт Мажид Ахмедов, сегодня в Махачкале подними любой камень, из под него вылезут минимум три юриста. С другой стороны, я столкнулся с тем, что в Дагестане среди адвокатов нет специалистов по трудовым спорам.



Дагестану и всей России необходимы по-современному образованные люди, программисты, инженеры, энергетики, экологи, обладающие креативным, инновационным мышлением. И нам очень не хватает ярких, завлекательных просветительских передач на федеральных и местных каналах. Передач, в которых зрители увидят волшебство физики и химии, узнают, как создается новый цифровой мир.



Нужно также организовывать конкурсы среди учителей на лучшую просветительскую лекцию, на лучшую научно-популярную книгу. И победителям конкурсов надо заказывать курс лекций по предметам, которые они читают в школах. А в конкурсе «Учитель года» больший упор делать на то, как проводят уроки конкурсанты, как их слушают дети, как учащиеся отвечают на вопросы.