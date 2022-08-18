ЗАМАНА - Глава Минобрнауки РД: «В 2022 году 30 тысяч дагестанских школьников отдохнули в детских лагерях»

Глава Минобрнауки РД: «В 2022 году 30 тысяч дагестанских школьников отдохнули в детских лагерях»

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18 августа, 2022. Четверг 13:21
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Глава Минобрнауки РД: «В 2022 году 30 тысяч дагестанских школьников отдохнули в детских лагерях»

Глава Минобрнауки Дагестана Яхья Бучаев рассказал, что в программе летней оздоровительной кампании в текущем году запланирован отдых для 30 000 детей (в прошлом году охватили 18 000).

Глава Минобрнауки РД: «В 2022 году 30 тысяч дагестанских школьников отдохнули в детских лагерях»
Общество

Как он проинформировал, в оздоровительной кампании участвуют 122 лагеря, из которых 126 – стационарных и 96 пришкольных лагерей. Цель на будущий год – увеличить число стационарных лагерей на 10.

Задача кампании – рост количества загородных стационарных лагерей. По результатам завершившихся двух смен прошли оздоровительный отдых 23 700 детей, а на третьей смене оздоровление проходят 7 000. По итогам трех смен будет охвачено 30 700 детей.

«В нынешнем году на 59 процентов выросло финансирование летней оздоровительной кампании. Это значимая помощь региона для семей, пребывающих в сложной ситуации. Дети из данной категории имеют первоочередное право получения путевок. За период летней оздоровительной кампании такое право использовали более 5 000 ребят. Также впервые в текущем году летняя оздоровительная кампания охватила 140 детей в ОВЗ. В 2023 году это количество планируется увеличить», – высказался Бучаев.

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