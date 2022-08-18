ЗАМАНА - Дагестан получит более 735 млн рублей на улучшение коммунальной инфраструктуры

Дагестан получит более 735 млн рублей на улучшение коммунальной инфраструктуры

Автор
18 августа, 2022. Четверг 11:59
|||
Дагестан получит более 735 млн рублей на улучшение коммунальной инфраструктуры

Правительство России направило трем субъектам СКФО 1,1 млрд рублей на реализацию программ по развитию организаций энергетики и ЖКХ. Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Дагестан получит более 735 млн рублей на улучшение коммунальной инфраструктуры
Общество

Как сообщается в указе, Дагестан получит 735,5 млн рублей, Ингушетии будет выделено 108,2 млн рублей, Северной Осетии – 256,7 млн рублей.

Уровень собираемости платежей в регионе с начала года составляет 71 процент, в Ингушетии – 58 процентов, в Северной Осетии – 83 процента. Именно на улучшение данных показателей и будут выделены федеральные средства.

Уточняют, что господдержка позволит улучшить состояние коммунальной инфраструктуры в этих субъектах. Субсидия позволит также компенсировать разницу между новым и старым тарифом для жителей трех субъектов и обеспечить выплаты жилищных субсидий малоимущим семьям.

Прочитано 18 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top