Дагестан получит более 735 млн рублей на улучшение коммунальной инфраструктуры

Правительство России направило трем субъектам СКФО 1,1 млрд рублей на реализацию программ по развитию организаций энергетики и ЖКХ. Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Как сообщается в указе, Дагестан получит 735,5 млн рублей, Ингушетии будет выделено 108,2 млн рублей, Северной Осетии – 256,7 млн рублей.

Уровень собираемости платежей в регионе с начала года составляет 71 процент, в Ингушетии – 58 процентов, в Северной Осетии – 83 процента. Именно на улучшение данных показателей и будут выделены федеральные средства.

Уточняют, что господдержка позволит улучшить состояние коммунальной инфраструктуры в этих субъектах. Субсидия позволит также компенсировать разницу между новым и старым тарифом для жителей трех субъектов и обеспечить выплаты жилищных субсидий малоимущим семьям.