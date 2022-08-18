Саид Ниналалов высказал свое мнение об итогах конференции "Перспективы развития агропромышленного комплекса Дагестана"

Дагестан – регион, где и сегодня, в третьем десятилетии XXI века, несмотря на непрерывный отток жителей горного Дагестана в города, преобладает сельское население. Но, если мы говорим о социально-экономическом развитии региона, то развитие сельского хозяйства должно быть только одним из приоритетных направлений долгосрочной региональной экономической и социальной политики. Необходимо развитие промышленности, как главного источника налоговых поступлений, а в агропроме нужна глубокая переработка сельскохозяйственной продукции. Дагестану необходимо развивать производство и поставку в другие регионы России и за рубеж полуфабрикатов или готовых к употреблению продуктов – от колбас до консервов. Это и рабочие места, и опять же, налоги.

В резолюции, казалось бы, предусмотрено всё детально. Но не хватает, на мой взгляд, очень важного. Ничего не сказано о переработке сельскохозяйственной продукции. Ни одного слова нет об экологии, а мы видим, что происходит в Ногайском районе, как активно наступает пустыня.

Отметим и положительные моменты. Внимание к науке, желание сотрудничать с научными учреждениями, создавать новые, все это внушает надежду, что развитие будет.

И, наконец, есть понимание, что нужны собственные питомники, необходимо снять зависимость от импорта".