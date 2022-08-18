ЗАМАНА - Саид Ниналалов высказал свое мнение об итогах конференции "Перспективы развития агропромышленного комплекса Дагестана"

Саид Ниналалов высказал свое мнение об итогах конференции "Перспективы развития агропромышленного комплекса Дагестана"

Автор
18 августа, 2022. Четверг 11:57
|||
Саид Ниналалов высказал свое мнение об итогах конференции &quot;Перспективы развития агропромышленного комплекса Дагестана&quot;

Саид Ниналалов, директор Дагестанского регионального отделения Российского общества "Знание" : "В рамках Конференции «Перспективы развития агропромышленного комплекса Дагестана» обсуждалось множество важнейших для развития сельского хозяйства Республики Дагестан вопросов.

Саид Ниналалов высказал свое мнение об итогах конференции "Перспективы развития агропромышленного комплекса Дагестана"
Общество

Дагестан – регион, где и сегодня, в третьем десятилетии XXI века,  несмотря на непрерывный отток жителей горного Дагестана в города, преобладает сельское население. Но, если мы говорим о социально-экономическом развитии региона, то развитие сельского хозяйства должно быть только одним из приоритетных направлений долгосрочной региональной экономической и социальной политики. Необходимо развитие промышленности, как главного источника налоговых поступлений, а в агропроме нужна глубокая переработка сельскохозяйственной продукции. Дагестану необходимо развивать производство и поставку в другие регионы России и за рубеж полуфабрикатов или готовых к употреблению продуктов – от колбас до консервов. Это и рабочие места, и опять же, налоги.

В резолюции, казалось бы, предусмотрено всё детально. Но не хватает, на мой взгляд, очень важного. Ничего не сказано о переработке сельскохозяйственной продукции. Ни одного слова нет об экологии,  а мы видим, что происходит в Ногайском районе, как активно наступает пустыня.

Отметим и положительные моменты. Внимание к науке, желание сотрудничать с научными учреждениями, создавать новые, все это внушает надежду, что развитие будет.

И, наконец, есть понимание, что нужны собственные питомники, необходимо снять зависимость от импорта".

Прочитано 22 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top