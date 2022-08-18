В Махачкале задержали юношу 18 лет, подозреваемого в серийном воровстве

Подозреваемый в серийном воровстве 18-летний парень из Кизилюрта пойман в Махачкале, информирует пресс-служба МВД по региону.

Выявлено, что 11 августа на улице П. Эрлиха юноша влез в автомобиль Mercedes-Benz и украл 70000 рублей, а также три смартфона общей стоимостью 40 000 рублей.

Спустя несколько дней в поселке Тарки подозреваемый во дворе частного дома увидел незапертый Hyundai Solaris и присвоил из салона 10000 рублей.

Юноша признался полиции, что недавно переехал в Махачкалу на заработки, но так и не нашел работу. Украденные смартфоны он продал, а все деньги потратил по своем усмотрению.

Открыто уголовное дело по статье 158 (Кража). В ходе расследования специалисты МВД узнали еще о нескольких эпизодах преступной деятельности задержанного парня.