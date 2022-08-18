ЗАМАНА - Трехсменный режим обучения в школах Дагестана будет отменен уже в текущем году

Трехсменный режим обучения в школах Дагестана будет отменен уже в текущем году

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18 августа, 2022. Четверг 08:12
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Трехсменный режим обучения в школах Дагестана будет отменен уже в текущем году

Трехсменный режим обучения в школах Дагестана отменят уже в нынешнем году, объявил глава Минобрнауки региона Яхья Бучаев.

Трехсменный режим обучения в школах Дагестана будет отменен уже в текущем году
Общество

«В форме статистического наблюдения 33 школы обозначены как пребывающие в трехсменном режиме обучения и 25 – близки к вхождению в этот режим. В сельских учебных заведениях стабильно падает число детей и параллельно количество учеников постоянно растет в Махачкале и в малых городах региона. В таких муниципалитетах формируется большая нагрузка на школы, из-за чего увеличивается число учебных заведений в трехсменном режиме», – озвучил Бучаев. Благодаря внедрению новых правил многие учебные заведения (после приведения в соответствие штатного расписания и организации учебного процесса) уже не являются трехсменными. Планируется, что с начала сентября школ с «трехсменкой» уже не будет.

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