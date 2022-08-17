ЗАМАНА - В Буйнакске восстановят самую старинную на Кавказе синагогу

В Буйнакске восстановят самую старинную на Кавказе синагогу

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17 августа, 2022. Среда 17:19
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В Буйнакске восстановят самую старинную на Кавказе синагогу

Представители еврейской общины встретились с мэром Буйнакска Исламудином Нургудаевым.

В Буйнакске восстановят самую старинную на Кавказе синагогу
Общество

Как заявили гости, ключевой причиной их визита в Буйнакск стало обсуждение вопросов, связанных с благоустройством еврейского кладбища и работами по ремонту самой древней на Северном Кавказе синагоги.

На данный момент храм представляет собой заброшенное старинное помещение, на воротах которого крепится замок. Тут уже давно не проходят службы. Где-то фундамент дал осадок, стены просели. При этом внутри помещения стоит мебель и разного рода утварь, которую используют при богослужении. Как заявил руководитель отдела Миннаца региона Магомедали Гапаров, для полного восстановления синагоги больших средств не потребуется. В первую очередь необходимо осуществить работы по укреплению фундамента, полностью заменить электрические и тепловые сети, а далее уже заняться ремонтом внутренней части храма.

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