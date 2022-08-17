В Дагестане предлагают открыть центры помощи для пострадавших в авариях

Глава Минздрава РД Татьяна Беляева для снижения смертности граждан от аварий предлагает такие меры:

— открыть 3 медцентра по оказанию экстренной врачебной помощи в Дербенте, Хасавюрте, Кизляре (на строительство трех центров и их оснащение необходимо более 57 млн рублей);

— для полного охвата всех участков федеральных автомобильных дорог обеспечить дополнительно сеть трассовых медицинских пунктов;

— возвести сертифицированные вертолетные площадки с возможностью ночных вылетов на территориях базовых медицинских организаций 2 и 3 уровней и площадок –подскока на участках вдоль федеральных дорог.

Уточняют, что данные меры призваны уменьшить смертность в результате ДТП на дорогах Дагестана, так как большую часть из смертных случаев можно было бы предотвратить, если бы врачебная помощь поступила оперативнее.