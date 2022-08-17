Список участков дорог, на которых находятся комплексы фото- и видеофиксации, следующий:
- Араканская площадка – Унцукуль – Сагринский мост, 7+600 км;
- Грозный – Ботлих – Хунзах – Араканская площадка, 192+000 км;
- Буйнакск – Кизилюрт, 41+250 км;
- Леваши – Акуша – Уркарах – Маджалис – Мамедкала, 145+000 км;
- Махачкала – Буйнакск – Леваши – В. Гуниб, 30+400 км;
- Магарамкент – Ахты – Рутул, 22+800 км;
- Буйнакск – Гимры – Чирката, 24+380 км;
- Буйнакск – Гимры – Чирката, 22+000 км;
- Ставрополь – Прохладный – Моздок – Кизляр – Крайновка, 507+000 км;
- Ставрополь – Прохладный – Моздок – Кизляр – Крайновка, 509+000 км;
- Ставрополь – Прохладный – Моздок – Кизляр – Крайновка, 493+500 км;
- Ставрополь – Прохладный – Моздок – Кизляр – Крайновка, 521+700 км;
- Бабаюрт – Гребенская, 14+000 км;
- Буйнакск – Гимры – Чирката, 34+100 км;
- Магарамкент – Ахты – Рутул, 3+950 км;
- Магарамкент – Ахты – Рутул, 17+030 км;
- Махачкала – Буйнакск – Леваши – В. Гуниб, 132+950 км;
- Махачкала – Буйнакск – Леваши – В. Гуниб, 139+850 км;
- ФАД «Кавказ» – Шамхал – Красноармейское, 1+300 км;
- ФАД «Кавказ» – Шамхал – Красноармейское, 3+600 км;
- Гунибское шоссе – Вантляшевский перевал, 35+200 км;
- Мамраш – Ташкапур – Араканский мост, 3+470 км;
- Хасавюрт – Новолакское, 0+900 км;
- Махачкала – Каспийск – Аэропорт, 7+500 км;
- Махачкала – Буйнакск – Леваши – В. Гуниб, 40+400 км.
На дорогах Дагестана начали работать комплексы фото- и видеофиксации
- Автор Дарья
- 17 августа, 2022. Среда 15:16
На дорогах регионального и межмуниципального значения начали работать вновь размещенные комплексы фото- и видеофиксации, информирует РИА "Дагестан".
Список участков дорог, на которых находятся комплексы фото- и видеофиксации, следующий:
- Араканская площадка – Унцукуль – Сагринский мост, 7+600 км;
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