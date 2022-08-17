СК открыл дело по факту обвала конструкции на людей во время свадьбы в Дагестане

Как заявляет следствие, 14 августа текущего года в селе Хашархота Цунтинского района во время свадьбы когда более 30 человек начали подниматься по лестнице на второй этаж дома 41-летнего местного жителя, в результате перевеса обвалилась бетонная площадка и лестничная конструкция. «Обрушение лестничного марша и бетонной площадки случилось в связи с ненадлежащей их установкой, без соблюдения каких-либо требований безопасности и страховки неустановленным лицом при строительстве дома», – отмечает пресс-служба Следственного управления республики.

На данный момент осуществляются следственные действия, направленные на выявление всех обстоятельств инцидента.