ЗАМАНА - СК открыл дело по факту обвала конструкции на людей во время свадьбы в Дагестане

СК открыл дело по факту обвала конструкции на людей во время свадьбы в Дагестане

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17 августа, 2022. Среда 14:51
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СК открыл дело по факту обвала конструкции на людей во время свадьбы в Дагестане

Хунзахский межрайонный следственный отдел открыл уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 Уголовного Кодекса России (причинение смерти по неосторожности).

СК открыл дело по факту обвала конструкции на людей во время свадьбы в Дагестане
Общество

Как заявляет следствие, 14 августа текущего года в селе Хашархота Цунтинского района во время свадьбы когда более 30 человек начали подниматься по лестнице на второй этаж дома 41-летнего местного жителя, в результате перевеса обвалилась бетонная площадка и лестничная конструкция. «Обрушение лестничного марша и бетонной площадки случилось в связи с ненадлежащей их установкой, без соблюдения каких-либо требований безопасности и страховки неустановленным лицом при строительстве дома», – отмечает пресс-служба Следственного управления республики.

На данный момент осуществляются следственные действия, направленные на выявление всех обстоятельств инцидента. 

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