Абдулмуслимов обсудил с медиком сахарный диабет и проблемы с щитовидной железой у дагестанцев. Говоря о болезнях щитовидной железы, Карина Алиметова заметила, что в регионе фиксируется природный йодный дефицит, влияющий на рост щитовидной железы. Врач предложила запустить программу по профилактике йодного дефицита:
«Она не такая затратная, там просто необходима йодированная соль и препараты йода, дабы их раздавали в женских консультациях, в детских садах и вводили в питание», — рассказала эндокринолог.
Выслушав специалиста, премьер поручил вице-премьеру Мураду Казиеву взять на контроль проблему и рассмотреть возможность открытия программы.
Премьер-министр РД поручил проработать вопрос запуска программы по профилактике йодного дефицита в Дагестане
- Автор Дарья
- 17 августа, 2022. Среда 14:32
В рамках визита в Республиканский диагностический центр глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поговорил с эндокринологом Кариной Алиметовой.
Абдулмуслимов обсудил с медиком сахарный диабет и проблемы с щитовидной железой у дагестанцев. Говоря о болезнях щитовидной железы, Карина Алиметова заметила, что в регионе фиксируется природный йодный дефицит, влияющий на рост щитовидной железы. Врач предложила запустить программу по профилактике йодного дефицита:
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