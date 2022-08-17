Продолжается прием заявок на участие во втором сезоне конкурса «Росмолодежь.Гранты»

До 22 августа молодые люди из Дагестана могут принять участие во 2 сезоне конкурса «Росмолодежь.Гранты». Заявки принимаются в АИС «Молодежь России».

Участники конкурса (граждане России в возрасте от 14 до 35 лет) могут получить на реализацию своего проекта до 1 млн рублей. Дополнительные сведения можно получить в боте: @RosmolodezGrants_bot.