Участники конкурса (граждане России в возрасте от 14 до 35 лет) могут получить на реализацию своего проекта до 1 млн рублей. Дополнительные сведения можно получить в боте: @RosmolodezGrants_bot.
Продолжается прием заявок на участие во втором сезоне конкурса «Росмолодежь.Гранты»
- Автор Дарья
- 17 августа, 2022. Среда 14:05
До 22 августа молодые люди из Дагестана могут принять участие во 2 сезоне конкурса «Росмолодежь.Гранты». Заявки принимаются в АИС «Молодежь России».
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