На цифровой площадке «Билета в будущее» дети могут пройти ряд тестов, помогающих выявить склонность к той или иной профессии.
Такая диагностики создана Центром тестирования при психологическом факультете Московского государственного университета, ее испытывали в течение нескольких десятков лет.
На площадке также существует сервис игрового формата «Примерочная профессий», основанный на эмоциональном исследовании профессии и погружении в неё.
Пройти тесты можно здесь.
Тестирование в рамках проекта «Билет в будущее» проводится ежегодно. Таким образом на протяжении нескольких лет накапливается «цифровой след», который помогает школьникам в выпускном классе принять решение о выборе профессии.
«Примерить» профессию может каждый, перейдя по ссылке https://bvbinfo.ru/suits