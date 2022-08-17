ЗАМАНА - Дагестанские дети могут «примерить» профессию

Дагестанские дети могут «примерить» профессию

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17 августа, 2022. Среда 13:48
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Дагестанские дети могут «примерить» профессию

Проект «Билет в будущее» помогает школьникам 6-11 классов спроектировать свою будущую профессию. Он призван дать школьникам понимание карьерного направления.

Дагестанские дети могут «примерить» профессию
Общество

На цифровой площадке «Билета в будущее» дети могут пройти ряд тестов, помогающих выявить склонность к той или иной профессии.

Такая диагностики создана Центром тестирования при психологическом факультете Московского государственного университета, ее испытывали в течение нескольких десятков лет.

На площадке также существует сервис игрового формата «Примерочная профессий», основанный на эмоциональном исследовании профессии и погружении в неё.

Пройти тесты можно здесь.

Тестирование в рамках проекта «Билет в будущее» проводится ежегодно. Таким образом на протяжении нескольких лет накапливается «цифровой след», который помогает школьникам в выпускном классе принять решение о выборе профессии. 

«Примерить» профессию может каждый, перейдя по ссылке https://bvbinfo.ru/suits

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