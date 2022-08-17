Махачкалинский торговый порт начал перевозить контейнерные грузы

Морской торговый порт Махачкалы начал после нескольких лет перерыва перевалку контейнерных грузов. Первый груз, приехавший из Индии, будет переведён в один из промышленных центров России, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу порта.

"Сегодня впервые за несколько лет в Махачкалинском торговом порту была проведена перевалка контейнерных грузов. Из Индии доставлен ферросилиций - специальный порошок для производства высокопрочных сплавов, использующийся для производства чугуна, углеродистой, нержавеющей и электротехнической сталей. Порошок отгрузили на причал Сухогрузного района на базу для таможенного оформления. <…> Груз весом более 24 тонн по железной дороге доставят в один из промышленных центров России", — заявляет пресс-служба.