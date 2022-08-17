ЗАМАНА - В Дагестане 1 сентября более 4000 детей пойдут в новые детсады и школы

В Дагестане 1 сентября более 4000 детей пойдут в новые детсады и школы

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17 августа, 2022. Среда 08:20
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В Дагестане 1 сентября более 4000 детей пойдут в новые детсады и школы
Тему открытия объектов общего образования, строящихся в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография», обсудили вчера, 16 августа, на собрании под руководством премьер-министра РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.
В Дагестане 1 сентября более 4000 детей пойдут в новые детсады и школы
Общество

Абдулмуслимов напомнил, что 1 сентября текущего года в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография» в регионе начнут работать 4 школы на 1606 ученических мест и 15 детских садов на 2560 мест.

На собрании главе кабмина рассказали о ходе ликвидации некоторых нарушений правил санитарного законодательства, обнаруженных в процессе санитарно-гигиенического обследования. Подробнее материал можно прочитать тут.

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