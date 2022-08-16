Учительнице из Каспийска оказали материальную помощь в строительстве дома

По поручению руководителя региона Сергея Меликова глава Минтруда республики Абдурахман Махмудов посетил Марьям Меглинскую и рассказал ей, что постоянный меценат благотворительных акций Минтруда региона и депутат НС по Дербентскому району Азад Гаджиев выразил желание помочь в строительстве ее дома.

Стоит напомнить, что уроженка Харькова (Украина) вместе с ребенком приехала в самый южный регион России в 2014 году. Женщина сменила гражданство и устроилась на работу в школу №3 Каспийска учителем математики. На данный момент она с ребенком снимает маленькую комнату в одном из садовых обществ.

Из-за отсутствия собственного дома и небольших материальных возможностей, Марьям начала своими силами строить жилище. После нескольких месяцев тяжелого труда, учительница смогла залить фундамент будущего дома.