ЗАМАНА - Учительнице из Каспийска оказали материальную помощь в строительстве дома

Учительнице из Каспийска оказали материальную помощь в строительстве дома

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16 августа, 2022. Вторник 15:13
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Учительнице из Каспийска оказали материальную помощь в строительстве дома

Вчера, 15 августа, учительнице Каспийской школы №3 Марьям Меглинской при содействии Минтруда РД оказали материальную помощь в строительстве дома.

Учительнице из Каспийска оказали материальную помощь в строительстве дома
Общество

По поручению руководителя региона Сергея Меликова глава Минтруда республики Абдурахман Махмудов посетил Марьям Меглинскую и рассказал ей, что постоянный меценат благотворительных акций Минтруда региона и депутат НС по Дербентскому району Азад Гаджиев выразил желание помочь в строительстве ее дома.

Стоит напомнить, что уроженка Харькова (Украина) вместе с ребенком приехала в самый южный регион России в 2014 году. Женщина сменила гражданство и устроилась на работу в школу №3 Каспийска учителем математики. На данный момент она с ребенком снимает маленькую комнату в одном из садовых обществ.

Из-за отсутствия собственного дома и небольших материальных возможностей, Марьям начала своими силами строить жилище. После нескольких месяцев тяжелого труда, учительница смогла залить фундамент будущего дома.

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