Глава РД принял участие в открытии международного военно-технического форума «Армия-2022»

Глава Дагестана Сергей Меликов принял участие в открытии международного военно-технического форума «Армия-2022» и VIII Международных Армейских игр. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

Торжественная церемония прошла в подмосковном парке «Патриот». Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам мероприятия, среди которых – делегации оборонных ведомств, представители оборонно-промышленного комплекса, военные специалисты и эксперты из многих стран мира, – пожелал всем успешной работы, а посетителям – ярких и запоминающихся впечатлений.

По словам российского лидера, за прошедшие годы форум убедительно доказал свою востребованность, прочно занял место среди крупнейших мировых выставок военной продукции.

«Наш народ гордится своими армией и флотом, профессионализмом и мужеством своих защитников. Во все времена они надежно стояли на страже суверенитета и безопасности Родины, несли свободу другим народам.

Хочу еще раз поблагодарить российских оружейников за оснащение армии и флота современным оружием, которое сегодня работает на победу, на технологическое и индустриальное развитие всей страны, всей России.

Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников, партнеров, единомышленников на разных континентах. Мы намерены активно развивать кооперационные связи для создания новых образцов вооружения и техники, работать вместе на справедливых, равноправных условиях. Убежден: развивая широкое военно-техническое сотрудничество, объединяя наши усилия и потенциалы, мы сможем обеспечить надежную безопасность и стабильность и наших стран, и мира в целом», – сказал Президент России.

В этом году здесь представлено около 30 тысяч образцов современного оружия и военной техники: технологии искусственного интеллекта, системы управления и средства разведки, включая «беспилотники», тяжелые робототехнические комплексы, безэкипажные боевые машины, многоцелевые самонаводящиеся ракеты, противодесантные мины и многие другие новшества, часть из которых не имеют мировых аналогов.

«В качестве, мощности и характеристиках сомневаться не приходится: с этим оружием в руках наши солдаты защищают мир в ходе специальной военной операции на Украине. А долгие годы сотрудничества России с многочисленными зарубежными партнерами, бесспорно, доказывают перспективность представляемых видов вооружения.

На форуме я в очередной раз убедился, что тех, кто нам противостоит, ждет разочарование: наше единство незыблемо, армия крепка, а вооружение современно!» – прокомментировал Глава региона.

Стоит отметить, что ряд мероприятий в рамках военно-технического форума «Армия-2022» проходит и в Дагестане. Жители и гости республики с 19 по 21 августа смогут поучаствовать в экскурсиях по ракетному кораблю «Дагестан» и малому артиллерийскому кораблю «Волгодонск». Всего будут развернуты 10 различных площадок, включая выставку трофейной техники.

VIII Международные Армейские игры проходят с 13 по 27 августа на территории 12 стран. В рамках Игр военнослужащие из 34 государств встретятся на полях соревнований, чтобы выявить лучших в мастерстве на индивидуальном и командном уровнях.