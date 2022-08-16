Все исследования осуществляются на современном высокоточном офтальмологическом оборудовании, которым оснащена больница. Так, в минувшем году медиками диагностического кабинета консультативно-диагностического отделения РОБ проведено 22500 исследований, а за полгода текущего года – примерно 18 000. Это позволило офтальмологам получить максимально точную картину изменений, которые происходят в глазах, а в некоторых случаях на ранней стадии обнаружить заболевание и начать оперативное лечение.
Примерно 18 000 исследований провели в Республиканской офтальмологической больнице за 2022 год
- Автор Дарья
- 16 августа, 2022. Вторник 10:47
Эксперты Республиканской офтальмологической больницы имени Х. О. Булача провели за последние 6 месяцев около 18 000 различных исследований, информирует пресс-служба министерства здравоохранения региона.
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