Примерно 18 000 исследований провели в Республиканской офтальмологической больнице за 2022 год

Все исследования осуществляются на современном высокоточном офтальмологическом оборудовании, которым оснащена больница. Так, в минувшем году медиками диагностического кабинета консультативно-диагностического отделения РОБ проведено 22500 исследований, а за полгода текущего года – примерно 18 000. Это позволило офтальмологам получить максимально точную картину изменений, которые происходят в глазах, а в некоторых случаях на ранней стадии обнаружить заболевание и начать оперативное лечение.