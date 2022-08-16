ЗАМАНА - В Дагестане до 2027 года планируется строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры

В Дагестане до 2027 года планируется строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры

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16 августа, 2022. Вторник 10:12
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В Дагестане до 2027 года планируется строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры
Собрание оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики Дагестана с учетом западных санкций прошло вчера, 15 августа, под руководством премьер-министра республики Абдулмуслима Абдулмуслимова.
В Дагестане до 2027 года планируется строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры
Общество

Основными темами встречи стали реформирование системы ЖКХ и проведение капремонта в школах региона.

Начиная собрание, глава кабмина отметил, что обеспечение жителей Дагестана качественными услугами в сфере ЖКХ является серьезным индикатором состояния общества, а также одним из ключевых составляющих оценки работы органов власти. «Многие дагестанцы не довольны уровнем качества предоставляемых услуг ЖКХ и считают, что они не соответствуют стоимости. Основная причина – изношенность жилищных фондов и недостаток мощностей. Старые коммуникации работают безрезультатно, с большими энергопотерями, которые оплачивают сами жители. Увеличивающиеся потребности жителей в энергоносителях превосходят заложенный потенциал мощности сетей. Большая нагрузка вызывает сбои и отключения. Подробнее материал можно прочитать здесь.

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