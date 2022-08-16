Начиная собрание, глава кабмина отметил, что обеспечение жителей Дагестана качественными услугами в сфере ЖКХ является серьезным индикатором состояния общества, а также одним из ключевых составляющих оценки работы органов власти. «Многие дагестанцы не довольны уровнем качества предоставляемых услуг ЖКХ и считают, что они не соответствуют стоимости. Основная причина – изношенность жилищных фондов и недостаток мощностей. Старые коммуникации работают безрезультатно, с большими энергопотерями, которые оплачивают сами жители. Увеличивающиеся потребности жителей в энергоносителях превосходят заложенный потенциал мощности сетей. Большая нагрузка вызывает сбои и отключения. Подробнее материал можно прочитать здесь.