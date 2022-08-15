Отелям и гостевым домам возместят часть затрат на покупку оборудования

В рамках реализации государственной программы Дагестана «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Дагестане» Минтуризм региона объявил о старте приема заявок на предоставление предпринимателям, осуществляющим деятельность по предоставлению мест для временного проживания, субсидий на возмещение части затрат на покупку оборудования, инвентаря и других объектов движимого имущества, используемых для оказания комплекса услуг по проживанию и питанию в коллективных средствах размещения. Об этом информирует пресс-служба туристического ведомства.