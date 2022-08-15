ЗАМАНА - Отелям и гостевым домам возместят часть затрат на покупку оборудования

Отелям и гостевым домам возместят часть затрат на покупку оборудования

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15 августа, 2022. Понедельник 17:23
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Отелям и гостевым домам возместят часть затрат на покупку оборудования

В рамках реализации государственной программы Дагестана «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Дагестане» Минтуризм региона объявил о старте приема заявок на предоставление предпринимателям, осуществляющим деятельность по предоставлению мест для временного проживания, субсидий на возмещение части затрат на покупку оборудования, инвентаря и других объектов движимого имущества, используемых для оказания комплекса услуг по проживанию и питанию в коллективных средствах размещения. Об этом информирует пресс-служба туристического ведомства.

Отелям и гостевым домам возместят часть затрат на покупку оборудования
Общество

Выплаты предоставляются в размере 50 процентов от стоимости затрат, но не более 1 млн рублей. Субсидии выделяются на приобретение генераторов, системы видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализаций, обогревателей, кондиционеров, холодильных и морозильных камер, мебели, текстиля, прачечного и уборочного оборудований, инвентаря для обеспечения доступа маломобильных групп граждан и так далее.

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