ЗАМАНА - Долги организаций ЖКХ Дагестана за потребленную электроэнергию достигли больше 1 млрд рублей

Долги организаций ЖКХ Дагестана за потребленную электроэнергию достигли больше 1 млрд рублей

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15 августа, 2022. Понедельник 16:39
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Долги организаций ЖКХ Дагестана за потребленную электроэнергию достигли больше 1 млрд рублей

Общая задолженность организаций ЖКХ Дагестана перед ПАО «Россети Северный Кавказ» на 1 июля нынешнего года достигла 1,03 млрд рублей, информирует пресс-служба компании.

Долги организаций ЖКХ Дагестана за потребленную электроэнергию достигли больше 1 млрд рублей
Общество

По сведениям «Россети Северный Кавказ», за такой же период минувшего года долги указанной категории потребителей составляли 1 млрд рублей.

«Организации ЖКХ, уклоняющиеся от исполнения своих обязательств перед гарантирующим поставщиком, злоупотребляют статусом так называемых “неотключаемых” клиентов. Дабы уменьшить миллиардные долги проблемной группы потребителей, специалисты осуществляют активную претензионно-исковую работу. Вся дебиторская задолженность компаний ЖКХ Дагестана охвачена претензионно-исковой работой», – заявляет пресс-служба.

Представители компании уточняют, что от платежной дисциплины всех групп потребителей напрямую зависит надежность и качество энергоснабжения Дагестана: оперативно и в полном объеме поступающие средства за использованный ресурс являются ключевым источником финансирования ремонтных и производственных программ.

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