Подача газа в Советском районе Махачкалы будет временно отключена

29 августа с 9.00 до 13.00 ч. будет отключена подача газа в поселке Н. Тарки, в районе АЗС, Советского района Махачкалы. Эксперты компании «Газпром газораспределение Махачкала» обращают внимание клиентов, которые используют природный газ в хозяйстве, на то, что в целях безопасности и недопущения аварийных ситуаций краны перед газовым оборудованием на время осуществления ремонтных работ необходимо перекрыть.