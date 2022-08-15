ЗАМАНА - Подача газа в Советском районе Махачкалы будет временно отключена

Подача газа в Советском районе Махачкалы будет временно отключена

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15 августа, 2022. Понедельник 15:35
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Подача газа в Советском районе Махачкалы будет временно отключена

«Газпром газораспределение Махачкала» предупреждает своих клиентов о временном отключении газа в Советском районе Махачкалы, информирует пресс-служба компании.

Подача газа в Советском районе Махачкалы будет временно отключена
Общество

29 августа с 9.00 до 13.00 ч. будет отключена подача газа в поселке Н. Тарки, в районе АЗС, Советского района Махачкалы. Эксперты компании «Газпром газораспределение Махачкала» обращают внимание клиентов, которые используют природный газ в хозяйстве, на то, что в целях безопасности и недопущения аварийных ситуаций краны перед газовым оборудованием на время осуществления ремонтных работ необходимо перекрыть.

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