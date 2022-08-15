В Дагестане проведут экскурсии по кораблям "Дагестан" и "Волгодонск" в рамках "Армии-2022"

Обзорные экскурсии по ракетному кораблю "Дагестан" и малому артиллерийскому кораблю "Волгодонск" организуют в рамках военно-технического форума "Армия-2022" в Дагестане, информирует пресс-служба Южного военного округа.

"Экипажи кораблей Каспийской флотилии Южного военного округа в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2022" с 19 по 21 августа будут ждать гостей и жителей региона. Для участников мероприятия "Армия-2022" экипажи ракетного корабля "Дагестан" и малого артиллерийского корабля "Волгодонск" проведут обзорные экскурсии по кораблям и познакомят с жизнью моряков", — заявляет пресс-служба.

Уточняют, что открытие мероприятия будет сопровождаться торжественной церемонией возложения венков у мемориала воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах.