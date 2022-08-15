ЗАМАНА - В Ногайском районе отметили 85-летие видного государственного деятеля Нарбека Аджигайтканова

В Ногайском районе отметили 85-летие видного государственного деятеля Нарбека Аджигайтканова

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15 августа, 2022. Понедельник 09:51
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В Ногайском районе отметили 85-летие видного государственного деятеля Нарбека Аджигайтканова
Заместитель премьер-министра Дагестана Нариман Абдулмуталибов в субботу, 13 августа, по поручению Абдулмуслима Абдулмуслимова поучаствовал в праздновании 85-летнего юбилея известного республиканского руководителя советского и постсоветского периодов, кавалера ордена Дружбы Нарбека Аджигайтканова.
В Ногайском районе отметили 85-летие видного государственного деятеля Нарбека Аджигайтканова
Общество

В своем поздравительном выступлении Нариман Абдулмуталибов озвучил, что Нарбек Аджигайтканов прошел долгий рабочий путь - от хозяйственника до заместителя главы кабмина Дагестана.

«Вас знают как активного труженика, хозяйственника и государственника. Нам многому нужно учиться у вас. Вы прославляли свой край, Дагестан, своим ратным трудом, своим отношением к людям, своей хозяйственностью, своим созидательным духом Нарбек Ажокович!», – высказался вице-премьер.

В завершение выступил сам деятель Нарбек Аджигайтканов, поблагодаривший руководство Дагестана и администрацию Ногайского района за оказанное внимание.

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