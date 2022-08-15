В своем поздравительном выступлении Нариман Абдулмуталибов озвучил, что Нарбек Аджигайтканов прошел долгий рабочий путь - от хозяйственника до заместителя главы кабмина Дагестана.

«Вас знают как активного труженика, хозяйственника и государственника. Нам многому нужно учиться у вас. Вы прославляли свой край, Дагестан, своим ратным трудом, своим отношением к людям, своей хозяйственностью, своим созидательным духом Нарбек Ажокович!», – высказался вице-премьер.

В завершение выступил сам деятель Нарбек Аджигайтканов, поблагодаривший руководство Дагестана и администрацию Ногайского района за оказанное внимание.