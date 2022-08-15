Фестиваль этнической культуры «Тархо» прошёл в Ахвахском районе

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 14 августа, побывал на фестивале этнической культуры «Тархо», который прошел на лесной поляне в селе Арчо Ахвахского района региона.

Там же прошел 20-й традиционный праздник «Певцы съезжаются в Ахвах», много лет собирающий участников и гостей с разных муниципальных образований горного края.