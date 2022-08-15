Там же прошел 20-й традиционный праздник «Певцы съезжаются в Ахвах», много лет собирающий участников и гостей с разных муниципальных образований горного края.
Фестиваль этнической культуры «Тархо» прошёл в Ахвахском районе
- Автор Дарья
- 15 августа, 2022. Понедельник 09:29
Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 14 августа, побывал на фестивале этнической культуры «Тархо», который прошел на лесной поляне в селе Арчо Ахвахского района региона.
Премьер осмотрел шатры подворий, представляющих местные села. Также он посетил выставку художественно-изобразительного искусства.
В подворьях можно было попробовать национальную кухню, посмотреть старинную утварь, фотостенды, выставки промыслов и произведений самодеятельных художников-выходцев с района. Подробнее материал можно прочитать тут.
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