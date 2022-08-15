ЗАМАНА - Фестиваль этнической культуры «Тархо» прошёл в Ахвахском районе

Фестиваль этнической культуры «Тархо» прошёл в Ахвахском районе

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15 августа, 2022. Понедельник 09:29
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Фестиваль этнической культуры «Тархо» прошёл в Ахвахском районе
Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 14 августа, побывал на фестивале этнической культуры «Тархо», который прошел на лесной поляне в селе Арчо Ахвахского района региона. 
Фестиваль этнической культуры «Тархо» прошёл в Ахвахском районе
Общество

Там же прошел 20-й традиционный праздник «Певцы съезжаются в Ахвах», много лет собирающий участников и гостей с разных муниципальных образований горного края.

Премьер осмотрел шатры подворий, представляющих местные села. Также он посетил выставку художественно-изобразительного искусства.

В подворьях можно было попробовать национальную кухню, посмотреть старинную утварь, фотостенды, выставки промыслов и произведений самодеятельных художников-выходцев с района.  Подробнее материал можно прочитать тут.

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