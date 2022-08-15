Представитель Дагестана среди лауреатов II Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли»

В 2022 году из почти 12 000 человек, которые представляли 45 субъектов России, в финале встретились 114. В текущем году в конкурсе впервые поучаствовали жители Донецкой, Луганской народных республик и Беларуси.

По результатам финальных мероприятий с 12 по 14 августа были выбраны 30 победителей, среди которых оказался и представитель Дагестана, начальник компании ООО «СтройТайм» и ведущий инженер ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Ахмед Керимов.

В качестве задания на конкурсе участникам были представлены объекты, в том числе и на территории Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска, дабы те проработали проблемные зоны и идеи по их комплексному развитию.