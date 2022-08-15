В Махачкале пройдет выставка «Обыкновенный нацизм»

Жители республики и ее гости смогут познакомиться с проектом в Махачкале на площадке Музея боевой славы имени В.В. Макаровой в рамках международного проекта «Территория Победы», информирует пресс-служба ФГБУК «Музей Победы».

«Выставка повествует об истории появления и распространения нацизма на украинской земле, где он снова поднимает голову, и проводит параллели между событиями середины 20-го века и современностью. Гости увидят десятки кадров и документов, показывающих зверства украинских националистов в годы второй мировой войны, а также массовые преступления современных неонацистов против жителей Украины в 2014-2022 годах.

Выставку можно будет посетить до 20 сентября», – уточняет пресс-служба.