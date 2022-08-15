ЗАМАНА - Артезианскую скважину пробурили в Бабаюрте, дабы обеспечить жителей питьевой водой

Артезианскую скважину пробурили в Бабаюрте, дабы обеспечить жителей питьевой водой

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15 августа, 2022. Понедельник 01:10
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Артезианскую скважину пробурили в Бабаюрте, дабы обеспечить жителей питьевой водой

Новая артезианская скважина обеспечит водой жителей населенного пункта Бабаюрт в Дагестане. Реализация проекта предусматривается региональной инвестпрограммой, информирует пресс-служба правительства республики.

Артезианскую скважину пробурили в Бабаюрте, дабы обеспечить жителей питьевой водой
Общество

"Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов увидел артезианскую скважину, которую пробурили для обеспечения водой жителей села Бабаюрт. Как заявил лидер Бабаюртовского района Даниял Исламов, в селе в текущем году начались работы по бурению новых артезианских скважин. Это позволит обеспечить жителей райцентра чистой и качественной водой. Реализация проекта предусматривается региональной инвестпрограммой, срок - 2022-2023 годы", — заявляет пресс-служба.

Добавляют, что в проекте запланировано бурение 3-х артезианских скважин и модернизация внутренних водопроводных линий с возможностью подключения к водопроводу Кизилюрт - Бабаюрт.

Работы стартовали весной этого года. Скважины были пробурены на глубину 700 м, вода из них полностью пригодна для питья.

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