Артезианскую скважину пробурили в Бабаюрте, дабы обеспечить жителей питьевой водой

"Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов увидел артезианскую скважину, которую пробурили для обеспечения водой жителей села Бабаюрт. Как заявил лидер Бабаюртовского района Даниял Исламов, в селе в текущем году начались работы по бурению новых артезианских скважин. Это позволит обеспечить жителей райцентра чистой и качественной водой. Реализация проекта предусматривается региональной инвестпрограммой, срок - 2022-2023 годы", — заявляет пресс-служба.

Добавляют, что в проекте запланировано бурение 3-х артезианских скважин и модернизация внутренних водопроводных линий с возможностью подключения к водопроводу Кизилюрт - Бабаюрт.

Работы стартовали весной этого года. Скважины были пробурены на глубину 700 м, вода из них полностью пригодна для питья.