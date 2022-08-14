Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником.

Строительство, занимая особое место в экономике Дагестана, имеет ключевое значение для ее развития. С каждым годом в республике появляются новые дороги, благоустроенные дворы и общественные территории, жилые дома, объекты социальной и инженерной инфраструктуры.

Строительный комплекс – одна из ключевых отраслей России, а строитель – одна из самых востребованных профессий. Не случайно, именно на вас возлагаются сегодня самые большие надежды.

От вашего добросовестного труда зависят тепло и уют в домах дагестанцев, комфортные условия их жизни, работы, отдыха. Вы обеспечиваете качество и безопасность сооружений, при этом постоянно повышаете эффективность труда, внедряя современные технологии, инженерные решения.

Без вашей каждодневной работы невозможно реализовать перспективные идеи и замыслы, новые масштабные планы по развитию страны. Вы создаете не только благополучие людей, но и образ Отечества, которым гордятся многие поколения россиян.

В этом году в рамках Республиканской инвестиционной программы запланировано строительство 268 объектов на сумму более 20 млрд рублей. Это открывает возможность для строительных организаций республики реализовать свой производственный потенциал и укрепить устойчивость и материальную базу.

Ведутся работы на десятках объектах-долгостроях.

Производственные мощности республики задействованы в масштабной стройке по передислокации Каспийской флотилии, что имеет высокую значимость для развития экономики Дагестана.

На темпы жилищного строительства, безусловно, оказал влияние ковидный период, связанный с ограничительными мерами, а также рост стоимости строительных материалов. Строительная отрасль столкнулась с рядом проблем: снизилась деловая активность, упал спрос на недвижимость, вынужденно переносятся сроки строительных работ.

Но, несмотря на все трудности, решение этих серьезных задач становится возможным благодаря вашим умениям, опыту и профессионализму.

Профессия строителя во все времена требовала полной самоотдачи, высокого мастерства и ответственности.

Особые слова благодарности – ветеранам отрасли. Традиции, заложенные вами, – надежный фундамент, на котором во все времена стояла отрасль.

Спасибо за нелегкий, но очень важный и необходимый для республики труд, за верность профессии и за трудолюбие!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе на благо республики.