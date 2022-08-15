Как информирует ГУ МЧС РФ по Дагестану, при усилении ветра советуется оставаться дома: «Необходимо взять под особый контроль детей, не оставляя их без присмотра. Если сильный ветер застал вас вне дома, стоит спрятаться в подземных переходах или подъездах зданий. Нельзя скрываться от сильного ветра около стен зданий, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным домам», – заявляет ведомство.
МЧС предупреждает об усилении ветра до 20 м/с в Дагестане
- Автор Дарья
- 15 августа, 2022. Понедельник 00:20
Дагестанцев предупреждают об усилении ветра в период 14-15 августа до 15-20 метров в секунду.
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