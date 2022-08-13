Глава Дагестана поздравил с Днем физкультурника

Уважаемые спортсмены, ветераны и работники физической культуры, все, кто ведет активный образ жизни! Примите искренние поздравления с Днем физкультурника!

Этот замечательный праздник более 80 лет объединяет всех, кто не представляет свою жизнь без активности и движения, ведь именно занятия физической культурой и спортом закаляют характер, помогают сохранить здоровье нации.

Наша республика может по праву гордиться великими спортсменами –ветеранами, выпускниками, преподавателями, тренерами, которые внесли и продолжают вносить весомый вклад в копилку достижений Отечества. За годы участия в Олимпийских играх дагестанские атлеты завоевали 67 медалей, из них 33 – это награды высшей пробы, а также 16 серебряных и 19 бронзовых. Таким олимпийским медальным запасом может похвастаться не каждое государство.

Успехи наших спортсменов были бы невозможны без трудолюбия, таланта, настойчивости их тренеров, чье беззаветное служение своему делу достойно огромного уважения.

Наша цель – сделать спорт максимально доступным каждому жителю республики, независимо от профессии и возраста. Для этого мы будем использовать все имеющиеся ресурсы – возводить новые спортивные объекты, открывать футбольные поля, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы.

Я искренне благодарю всех, кто работает в отрасли физкультуры и спорта, инициирует проекты, позволяющие людям жить активней и интересней. Своим трудом вы формируете у воспитанников не только физические навыки, но и характер, учите преодолевать трудности, работать в команде, уважать соперника, красиво и честно побеждать.

Желаю всем спортсменам и любителям физической культуры побед на спортивных аренах и в жизни. Здоровья, благополучия и добра!