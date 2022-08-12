ЗАМАНА - Дагестанский росгвардеец покорил вулканическую вершину горы Казбек

Дагестанский росгвардеец покорил вулканическую вершину горы Казбек

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12 августа, 2022. Пятница 16:19
riadagestan.ru|||
Дагестанский росгвардеец покорил вулканическую вершину горы Казбек

Работник вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Дагестану подполковник полиции Кямал Гусейнов в составе группы альпинистов совершил восхождение на гору Казбек – вторую по высоте (5000 метров) вулканическую вершину Кавказа после Эльбруса, информирует пресс-служба Росгвардии региона.

Дагестанский росгвардеец покорил вулканическую вершину горы Казбек
Общество

Поход занял 4 дня. Как сообщил росгвардеец, маршрут требовал серьезной подготовки, выносливости, стойкости и храбрости. Стоит заметить, что свое восхождение офицер посвятил предстоящему 70-летнему юбилею вневедомственной охраны Российской гвардии. Альпинизм Кямал Гусейнов полюбил всего 3 года назад, но за этот период времени успел побывать на вершинах дагестанских четырехтысячников – Ерыдаг, Шалбуздаг и Пабаку. В 2020 и 2021 годах он два раза взошел на гору Эльбрус с южной и восточной стороны.

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