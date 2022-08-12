Более 20 студентов побывают в Дагестане по программе студенческого туризма

Задача программы – формирование единого пространства для культурного, профессионального и личностного развития молодого поколения в России. Проект стартовал в 2021 году и призван стать импульсом развития внутреннего студенческого туризма в стране.

Он предназначен для студентов вузов, аспирантов или молодых исследователей до 35 лет, победителей, активистов конкурсов или программ платформы «Россия – страна возможностей», а также молодых экспертов до 35 лет.

Ректор ДГУ Муртазали Рабаданов подчеркнул важность проекта как для учащихся, так и для университета и республики в целом. «С каждым годом туризм в Дагестане увеличивает обороты. Я рад, что сегодня наш вуз имеет возможность принять участие в этой программе. На данный момент ДГУ – это единственный университет, который реализует проект студенческого и молодёжного туризма в нашем регионе — к нам уже приехало 12 студентов. Но мы ждём ещё!» – высказался ректор.