ЗАМАНА - Более 20 студентов побывают в Дагестане по программе студенческого туризма

Более 20 студентов побывают в Дагестане по программе студенческого туризма

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12 августа, 2022. Пятница 14:53
riadagestan.ru|||
Более 20 студентов побывают в Дагестане по программе студенческого туризма

ДГУ является участником программы молодежного и студенческого туризма, информирует пресс-служба университета.

Более 20 студентов побывают в Дагестане по программе студенческого туризма
Общество

Задача программы – формирование единого пространства для культурного, профессионального и личностного развития молодого поколения в России. Проект стартовал в 2021 году и призван стать импульсом развития внутреннего студенческого туризма в стране.

Он предназначен для студентов вузов, аспирантов или молодых исследователей до 35 лет, победителей, активистов конкурсов или программ платформы «Россия – страна возможностей», а также молодых экспертов до 35 лет.

Ректор ДГУ Муртазали Рабаданов подчеркнул важность проекта как для учащихся, так и для университета и республики в целом. «С каждым годом туризм в Дагестане увеличивает обороты. Я рад, что сегодня наш вуз имеет возможность принять участие в этой программе. На данный момент ДГУ – это единственный университет, который реализует проект студенческого и молодёжного туризма в нашем регионе — к нам уже приехало 12 студентов. Но мы ждём ещё!» – высказался ректор.

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