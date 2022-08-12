В первом полугодии ОАО «Концерн «КЭМЗ» произвело продукции на 1,4 млрд рублей

Самое большое оборонное предприятие Дагестана – кизлярский электромеханический завод – собирается начать запуск в серийное производство 9 изделий для автомобильной промышленности. Как уточняет завод, освоение новых изделий стало возможным в рамках федеральной государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности 2013-2024 гг.» и протоколов совместных работ с ПАО «КАМАЗ».

Концерн, который в текущем году отметит 60-летие со дня основания, уже наладил выпуск электротрансформаторов на 250 и 400 кВА, рециркуляторов для обеззараживания воздуха.

Ключевое направление работы завода - создание комплексов наземного контроля, проверки летательных аппаратов, бортового оборудования, разработка гражданской продукции и товаров народного потребления.

Так, предприятие выпускает катапультные и пусковые устройства, оборудование для обслуживания аэродромов и летательных аппаратов, изделия для ТЭК, медицинское оборудование, комплектующие для автомобильной промышленности, наземные средства эксплуатационного контроля самолетов и вертолетов, газовые котлы электроводонагреватели, лампы энергосберегающие, мебель и так далее.