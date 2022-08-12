Концерн, который в текущем году отметит 60-летие со дня основания, уже наладил выпуск электротрансформаторов на 250 и 400 кВА, рециркуляторов для обеззараживания воздуха.
Ключевое направление работы завода - создание комплексов наземного контроля, проверки летательных аппаратов, бортового оборудования, разработка гражданской продукции и товаров народного потребления.
Так, предприятие выпускает катапультные и пусковые устройства, оборудование для обслуживания аэродромов и летательных аппаратов, изделия для ТЭК, медицинское оборудование, комплектующие для автомобильной промышленности, наземные средства эксплуатационного контроля самолетов и вертолетов, газовые котлы электроводонагреватели, лампы энергосберегающие, мебель и так далее.