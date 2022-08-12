ЗАМАНА - В первом полугодии ОАО «Концерн «КЭМЗ» произвело продукции на 1,4 млрд рублей

В первом полугодии ОАО «Концерн «КЭМЗ» произвело продукции на 1,4 млрд рублей

Автор
12 августа, 2022. Пятница 13:46
|||
В первом полугодии ОАО «Концерн «КЭМЗ» произвело продукции на 1,4 млрд рублей

Самое большое оборонное предприятие Дагестана – кизлярский электромеханический завод  собирается начать запуск в серийное производство 9 изделий для автомобильной промышленности. Как уточняет завод, освоение новых изделий стало возможным в рамках федеральной государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности 2013-2024 гг.» и протоколов совместных работ с ПАО «КАМАЗ».

В первом полугодии ОАО «Концерн «КЭМЗ» произвело продукции на 1,4 млрд рублей
Общество

Концерн, который в текущем году отметит 60-летие со дня основания, уже наладил выпуск электротрансформаторов на 250 и 400 кВА, рециркуляторов для обеззараживания воздуха. 

Ключевое направление работы завода - создание комплексов наземного контроля, проверки летательных аппаратов, бортового оборудования, разработка гражданской продукции и товаров народного потребления.

Так, предприятие выпускает катапультные и пусковые устройства, оборудование для обслуживания аэродромов и летательных аппаратов, изделия для ТЭК, медицинское оборудование, комплектующие для автомобильной промышленности, наземные средства эксплуатационного контроля самолетов и вертолетов, газовые котлы электроводонагреватели, лампы энергосберегающие, мебель и так далее.

Прочитано 14 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top