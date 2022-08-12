Заместителя премьер-министра сопровождали лидер городского округа Магомед Магомедов, представители администрации и подрядных компаний.

На данный момент уровень технической подготовки по всем трем школам достигает более 90%.

Завершились работы по демонтажу старого оборудования, замене полов, размещению новых входных дверей, кровли, а также внутренние отделочные, строительно-монтажные и фасадные работы. На финальных этапах мероприятия по замене электрики, системы отопления, водоснабжения и так далее.

Осмотрев учебные заведения, Ризван Газимагомедов поблагодарил администрацию города и представителей подрядных компаний за проделанную работу, напомнив, что капремонт в образовательных учреждениях необходимо выполнить качественно и не позднее 15 августа этого года.