ЗАМАНА - В Кизляре дети 1 сентября пойдут в отремонтированные школы

В Кизляре дети 1 сентября пойдут в отремонтированные школы

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12 августа, 2022. Пятница 10:12
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В Кизляре дети 1 сентября пойдут в отремонтированные школы
Заместитель главы кабмина Дагестана Ризван Газимагомедов в среду, 10 августа, в рамках рабочего визита в Кизилюрт проверил ход капремонта в школах.
В Кизляре дети 1 сентября пойдут в отремонтированные школы
Общество

Заместителя премьер-министра сопровождали лидер городского округа Магомед Магомедов, представители администрации и подрядных компаний.

На данный момент уровень технической подготовки по всем трем школам достигает более 90%.

Завершились работы по демонтажу старого оборудования, замене полов, размещению новых входных дверей, кровли, а также внутренние отделочные, строительно-монтажные и фасадные работы. На финальных этапах мероприятия по замене электрики, системы отопления, водоснабжения и так далее.

Осмотрев учебные заведения, Ризван Газимагомедов поблагодарил администрацию города и представителей подрядных компаний за проделанную работу, напомнив, что капремонт в образовательных учреждениях необходимо выполнить качественно и не позднее 15 августа этого года.

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