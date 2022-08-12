Правительство Дагестана поставило цель перед госучреждениями по увеличению доходов от платных услуг

«На текущий год у нас был запланирован рост доходов на 6,3% или 145,4 млн рублей. По нашим прогнозам, самые большие поступления должны были быть от подведомственных учреждений Комитета по ветеринарии региона (на 26 млн рублей), Минкультуры республики (на 43,9 млн рублей) и Агентства информации и печати РД (на 24,3 млн рублей). При этом за первые 6 месяцев нынешнего года план по поступлениям исполнен на 38,1%, а доля доходов от оказания платных услуг составила всего лишь 7,9%. Аналогичная ситуация и в муниципальных образованиях», — высказался Абдулмуслимов.



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