ЗАМАНА - Правительство Дагестана поставило цель перед госучреждениями по увеличению доходов от платных услуг

Правительство Дагестана поставило цель перед госучреждениями по увеличению доходов от платных услуг

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12 августа, 2022. Пятница 09:21
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Правительство Дагестана поставило цель перед госучреждениями по увеличению доходов от платных услуг

На собрании Правительства РД под руководством главы кабмина Абдулмуслима Абдулмуслимова вчера, 11 августа, обсудили тему проводимой работы по увеличению поступлений от деятельности, приносящей доход государственным и муниципальным учреждениям региона по итогам первых 6 месяцев 2022 года.

Правительство Дагестана поставило цель перед госучреждениями по увеличению доходов от платных услуг
Общество

 «На текущий год у нас был запланирован рост доходов на 6,3% или 145,4 млн рублей. По нашим прогнозам, самые большие поступления должны были быть от подведомственных учреждений Комитета по ветеринарии региона (на 26 млн рублей), Минкультуры республики (на 43,9 млн рублей) и Агентства информации и печати РД (на 24,3 млн рублей). При этом за первые 6 месяцев нынешнего года план по поступлениям исполнен на 38,1%, а доля доходов от оказания платных услуг составила всего лишь 7,9%. Аналогичная ситуация и в муниципальных образованиях», — высказался Абдулмуслимов.

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