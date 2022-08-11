По сведениям Минобрнауки РД, лицензии на осуществление деятельности одобрены 9 детсадам на 1700 мест для детей в возрасте от 1,5 года до 3 лет.
Минтруд РД продолжает реализацию проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
- Автор Дарья
- 11 августа, 2022. Четверг 13:11
Бюджет республиканского проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» составляет 1499,112 млн рублей, информирует пресс-служба Минтруда региона.
На возведение 38 дошкольных учреждений для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет предусмотрено 1243,3514 млн рублей, на строительство 20 садов для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – 230,7603 миллиона рублей, а на повышение эффективности службы занятости – 25 млн рублей. Кассовое исполнение на 1 августа нынешнего года составляет 160,28 млн рублей (10,7% от плана). Подробнее материал можно прочитать тут.
Последнее от Дарья
- Минтруд РД продолжает реализацию проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
- В Госдуме предложили поднять МРОТ до 30 000 рублей
- Капитальный ремонт идет в общежитиях ДГУ
- В России выявили новый штамм COVID-19 «русский дельтакрон»
- Нариман Абдулмуталибов встретился с руководством Дагестанского института повышения квалификации