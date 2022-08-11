ЗАМАНА - Минтруд РД продолжает реализацию проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Минтруд РД продолжает реализацию проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

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11 августа, 2022. Четверг 13:11
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Минтруд РД продолжает реализацию проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Бюджет республиканского проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» составляет 1499,112 млн рублей, информирует пресс-служба Минтруда региона.

Минтруд РД продолжает реализацию проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
Общество

По сведениям Минобрнауки РД, лицензии на осуществление деятельности одобрены 9 детсадам на 1700 мест для детей в возрасте от 1,5 года до 3 лет.

На возведение 38 дошкольных учреждений для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет предусмотрено 1243,3514 млн рублей, на строительство 20 садов для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – 230,7603 миллиона рублей, а на повышение эффективности службы занятости – 25 млн рублей. Кассовое исполнение на 1 августа нынешнего года составляет 160,28 млн рублей (10,7% от плана). Подробнее материал можно прочитать тут.

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