ЗАМАНА - Капитальный ремонт идет в общежитиях ДГУ

Капитальный ремонт идет в общежитиях ДГУ

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11 августа, 2022. Четверг 11:34
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Капитальный ремонт идет в общежитиях ДГУ

Капремонт стартовал​ в 3-х общежитиях университета (№1, №2 и №3) и в санатории-профилактории ДГУ, информирует пресс-служба вуза.

Капитальный ремонт идет в общежитиях ДГУ
Общество

Патаали Мухтаров, проректор по административно-хозяйственной работе ДГУ, отметил важность​ проводимого обновления и капитального ремонта общежитий.

«Мы делаем всё возможное, дабы не сделать никаких ошибок. Осуществляется строгий контроль за всеми этапами​ ремонта», – заявил Мухтаров. «Проводится серьезная совместная работа с нашими подрядчиками, мы контролируем каждый шаг исполнения. В программу ремонта вошли общежития, которым много лет требовался ремонт. Нам важен рост уровня науки и образования нашего университета, мы стремимся предоставлять нашим учащимся самые лучшие условия для реализации их талантов», — подчеркнул ректор ДГУ Муртазали Рабаданов.

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