Капитальный ремонт идет в общежитиях ДГУ

Патаали Мухтаров, проректор по административно-хозяйственной работе ДГУ, отметил важность​ проводимого обновления и капитального ремонта общежитий.

«Мы делаем всё возможное, дабы не сделать никаких ошибок. Осуществляется строгий контроль за всеми этапами​ ремонта», – заявил Мухтаров. «Проводится серьезная совместная работа с нашими подрядчиками, мы контролируем каждый шаг исполнения. В программу ремонта вошли общежития, которым много лет требовался ремонт. Нам важен рост уровня науки и образования нашего университета, мы стремимся предоставлять нашим учащимся самые лучшие условия для реализации их талантов», — подчеркнул ректор ДГУ Муртазали Рабаданов.