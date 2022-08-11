Глава РД встретился с офицерами – выпускниками высших военных учебных заведений

Глава региона поприветствовал военнослужащих, поздравил с успешным завершением учебы и получением первых офицерских званий: «Вам выпала высочайшая честь быть офицерами России, продолжать дело верных сынов, дочерей нашего отечества, героев, которые отстаивали свободу и независимость нашей Родины. Уверен, опыт военной службы на территории нашей республики будет хорошим началом вашей военной карьеры».

Говоря о характере дагестанцев, он отметил, такие качества, как мужество и стойкость, честность и верность долгу, но главное качество, которое они неоднократно доказывали в боях, – это любовь к Родине: «Дагестанцы всегда придут на помощь. Мы помним, как в судьбоносные дни августа и сентября 1999 года тысячи добровольцев вошли в отряды народного ополчения, первыми встали на защиту рубежей в районах атаки международных террористических организаций. С самого начала военных действий и до их завершения они плечом к плечу сражались рядом с солдатами и офицерами армии, милицией. Это был первый в истории новой России массовый народный подвиг».

Глава Дагестана подчеркнул, что решение боевых и служебных задач требует определенного уровня знаний и практики, но самое главное – это самоотдача и высочайшая дисциплинированность, требовательность не только к подчиненным, но и к себе.

Он также отметил службу Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан, Краснознаменной Каспийской флотилии, 102-й отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации, Главного управления МЧС России по РД. Поблагодарив руководство воинских частей за добросовестное исполнение служебного долга, Сергей Меликов призвал молодых офицеров достойно продолжать эти славные традиции.

С приветствиями и поздравлениями в адрес выпускников обратились также начальник Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан Андрей Карпенко и командующий Каспийской флотилией Александр Пешков.

В завершение Сергей Меликов напутствовал: «Вам есть, чем гордиться – своими погонами с двумя звездочками, это очень хорошее звание. У вас есть задор, есть максимализм, но важно, чтобы это не отражалось пагубно на подчиненных. Подчиненных надо беречь, любить, уважать. У многих из вас в подразделениях будут военнослужащие, превосходящие вас по возрасту, но они всегда будут самыми верными бойцами, если в их отношении проявлять заботу. 45-летний отец троих детей, который служит по контракту, тоже нуждается в заботе, во внимании, и если он это почувствует, тогда никакие возрастные или любые другие барьеры не повлияют на вашу офицерскую судьбу и карьеру. Много ещё есть всего на офицерском пути, что должны будете преодолеть только вы сами, никто за вас этого не сделает. И я очень хочу, чтобы вы служили, не теряя при этом офицерскую честь, выполняя все задачи, которые сегодня перед нами определил Верховный главнокомандующий. Хорошей вам, праведной и чистой офицерской дороги и высокой карьеры!»