В Бабаюртовском районе 32-летний водитель легковушки погиб при аварии с грузовиком

«На 406-ом километре автомобильной дороги “Астрахань – Махачкала”, в Бабаюртовском районе 32-летний мужчина, который не имел водительских прав, пребывая за рулем “ВАЗ-2114”, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с грузовым транспортным средством “Volvo-480” под управлением 35-летнего жителя Кизлярского района. В результате аварии водитель легковушки от тяжелых травм погиб на месте инцидента.