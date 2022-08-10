«На 406-ом километре автомобильной дороги “Астрахань – Махачкала”, в Бабаюртовском районе 32-летний мужчина, который не имел водительских прав, пребывая за рулем “ВАЗ-2114”, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с грузовым транспортным средством “Volvo-480” под управлением 35-летнего жителя Кизлярского района. В результате аварии водитель легковушки от тяжелых травм погиб на месте инцидента.
В Бабаюртовском районе 32-летний водитель легковушки погиб при аварии с грузовиком
- Автор Дарья
- 10 августа, 2022. Среда 17:07
Авария случилась сегодняшним утром, 10 августа, в Бабаюртовском районе, информирует пресс-служба МВД республики.
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