ЗАМАНА - В Бабаюртовском районе 32-летний водитель легковушки погиб при аварии с грузовиком

В Бабаюртовском районе 32-летний водитель легковушки погиб при аварии с грузовиком

Автор
10 августа, 2022. Среда 17:07
|||
В Бабаюртовском районе 32-летний водитель легковушки погиб при аварии с грузовиком

Авария случилась сегодняшним утром, 10 августа, в Бабаюртовском районе, информирует пресс-служба МВД республики.

В Бабаюртовском районе 32-летний водитель легковушки погиб при аварии с грузовиком
Общество

«На 406-ом километре автомобильной дороги “Астрахань – Махачкала”, в Бабаюртовском районе 32-летний мужчина, который не имел водительских прав, пребывая за рулем “ВАЗ-2114”, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с грузовым транспортным средством “Volvo-480” под управлением 35-летнего жителя Кизлярского района. В результате аварии водитель легковушки от тяжелых травм погиб на месте инцидента.

Прочитано 17 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top